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الأحد 30 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة يبحث مع شركة هولندية التعاون في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقاء مع شركة جاب اجرو إحدي الشركات الاستثمارية في القطاع الزراعي، وهي شركة هولندية متخصصة في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس وتزويد الشركاء التجاريين بالتقاوي المطلوبة.

جاء ذلك علي هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يقام حاليا بالقاهرة  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأكد القصير،  أن شركات القطاع الخاص المصرية وكذلك المؤسسات البحثية والعلمية لديها بعض التجارب التطبيقية الملموسة لإنتاج تقاوى البطاطس وتطوير معامل زراعة  الأنسجة.

وأكد وزير الزراعة على أهمية أن يكون هناك  تعاون بين أجهزة وزارة الزراعة وبين الشركة في مجال إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس بما يمتلكه الطرفان من خبرات كبيرة في مجالات فحص واعتماد التقاوي وإنتاج تقاوي المحاصيل وغيرها، وبما يعود بالنفع على منظومة إنتاج التقاوي في مصر استهدافاً لتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار القصير إلى إمكانية التعاون في عدة مجالات من أهمها التعاون مع الشركة على تسجيل الأصناف المتميزة التي تنتجها الشركة سواء الأصناف المتداولة في مصر أو الأصناف الجديدة وخاصة الأصناف التصنيعية لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة فيما يخص توجه الدولة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتشجيع قطاع التصنيع الزراعي.
وفي نهاية الاجتماع أكد وزير الزراعة ان هناك فرصة جيدة اذا ما كانت هناك رغبة فى الانضمام الى التحالف الذى تم تكوينه لانتاج تقاوى البطاطس فى الدولة المصرية بمشاركة القطاع الخاص وكل الجهات ذات الصلة.
وحضر اللقاء بعض من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.

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