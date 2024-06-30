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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس البرلمان النمساوي: استمرار عمل الائتلاف الحكومي رغم الخلافات السياسية

فولفجانج سوبوتكا
فولفجانج سوبوتكا
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أكد رئيس المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) فولفجانج سوبوتكا استمرار عمل الائتلاف الحكومي رغم الخلاف بين الحزبين المكونين له بعد الانتقادات والشكوى الجنائية التي قدمها حزب الشعب ضد وزيرة البيئة ليونور جويسلر من حزب الخضر.
وقال سوبوتكا في تصريح اليوم الأحد "إن وزيرة البيئة وافقت على لائحة بيئية في الاتحاد الأوروبي بشكل يعد خرقًا للدستور"، مبررا الشكوى الجنائية ضد الوزيرة بانتخابات المجلس الوطني الوشيكة. 
وحول إمكانية تشكيل ائتلاف جديد مع حزب الخضر بعد الانتخابات، أشار سوبوتكا إلى تصريحات المستشار الفيدرالي كارل نيهمر أنه لن يتم خلط الأوراق، وقد يمكن التوصل إلى حلول وسط مرة أخرى.. ولفت سوبوتكا إلى أنه لن يكون في المجلس الوطني بعد الآن، حيث إنه ينتوي اعتزال العمل السياسي بحلول الانتخابات البرلمانية المقبلة.

المجلس الوطني النمساوي النمسا الشعب