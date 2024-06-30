"سيدات الأعمال": مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي"خطوة على الطريق الصحيح

شاركت الدكتورة عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في فعاليات مؤتمر الاستثمار- مصر والاتحاد الأوروبي الذى عقدت تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى.

وقالت عبير عصام، إن ترفيع الشراكة المصرية الاوروبية يمثل خطوة هامة على الطريق الصحيح لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بضخ استثمارات 5 مليارات يورو وضمانات استثمارية للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، مشيرة الي ان مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي منصة هامة للترويج للفرص الاستثمارية لمصر.

وأكدت عبير عصام، أهمية تحرك القطاع الخاص مع مؤسسات ومجتمع الأعمال بدول الاتحاد الأوروبي نحو الاستثمار المشترك ونقل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة واستخدام الهيدروجين الأخضر في مجالات الصناعة والزراعة المستدامة.

وأشارت، إلي أن قطاع التشييد والبناء يشكل احد اهم القطاعات التي توفر المزيد من الفرص الاستثمارية و تواجد الشركات الأوروبية في مصر، كذلك مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها تتيح فرص لزيادة التجارة البينية وتحويل مصر الي مركز اقليمي لسلاسل الامداد للشركات الأوروبية.

وأوضحت، أن بالرغم من تأثر مصر بالتحديات العالمية والإقليمية إلا انها تتمتع باستقرار امني وسياسي وعوامل عديدة لجذب رؤوس الأموال وتواجد الشركات الأجنبية، مشيرًا الي ان وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤمن للقطاع الخاص انطلاقة اقتصادية وزيادة مساهمته في التنمية والعدالة في النمو الاقتصادي واستغلال الفرص.

ولفتت، الي همية الإصلاحات التي شهدتها مصر في السياسة النقدية لعلاج ازمة السوق الموازية للدولار والانفتاح علي الشراكات مع المؤسسات والكيانات العالمية واثارها الإيجابية علي تهيئة مناخ الأعمال بالتوازي مع تيسيرات في التراخيص وتوفير الأراضي مثل الرخصة الذهبية و الخريطة الاستثمارية وغيرها.