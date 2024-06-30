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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

نبيلة عبيد لـ"البوابة نيوز": "30 يونيو" أعظم ثورة في تاريخ مصر

النجمة الكبيرة نبيلة
النجمة الكبيرة نبيلة عبيد
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قالت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد إن ثورة "30 يونيو" هي ثورة قام بها الشعب المصري العظيم الوطني الذي رفض الحكم الظالم وهو جماعة الإخوان المتأسلمين التي كانت تهدد أمننا.

 وأضافت عبيد في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، فهي  أعظم ثورة في تاريخ مصر، حيث شهدت مصر بعدها العديد من الإنجازات في كل المجالات التي لا تعد ولا تحصى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فأكدت أصبح الوضع الحالي في وجود الرئيس  في تقدم وازدهار وأمن واستقرار بعد أن تم خروج هذه الجماعة الإرهابية من البلاد.

وأشارت، فنحن نعيش الآن ننعم بالسلام والأمان بقيادة الرئيس وجيش مصر والشرطة المصرية وكل قيادات الدولة .

نبيلة عبيد ثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي