أحزاب اليمين في النمسا والتشيك والمجر تشكل مجموعة برلمانية واحدة في الاتحاد الأوروبي

اتفقت الأحزاب اليمينية في النمسا والمجر والتشيك- والتي فازت في انتخابات الاتحاد الأوروبي في 9 يونيو الجاري- على تشكيل مجموعة برلمانية مشتركة في برلمان الاتحاد الأوروبي.

وقال هيربرت كيكل رئيس حزب الحرية اليميني في النمسا - خلال تصريحات له اليوم /الأحد/- إن يوم 30 يونيو هو "يوم تاريخي"، مشيرا إلى تشكيل تحالف سياسي قوي.

وأكد كيكل أنه ينبغي لهذه المجموعة أن تشكل "قاعدة إطلاق" وينبغي أن "تضم أطرافًا أخرى" بما يوحد قواها لتأمين مستقبل جيد لأوروبا.

ووصف كيكل الاتفاق الجديد بأن عصرا جديدا من الحرية والسيادة والسلام والرخاء والقيم بدأ في السياسة الأوروبية.

وكان رئيس حزب الحرية النمساوي هربرت كيكل قد التقى في وقت سابق مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيش في فيينا للإعداد لتشكيل مجموعة جديدة للاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي.