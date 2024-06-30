بسبب ارتفاع الأمواج.. شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء لتحذير المصطافين

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، توجيهات برفع حالة الاستعداد القصوى في جميع شواطئ المدينة، وبناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح اليوم الأحد، جرى رفع الرايات الحمراء على كل شواطئ الإسكندرية في القطاعين الشرقي والغربي، بهدف الحفاظ على أرواح المصطافين.

منع نزول البدلات لمياه البحر لحين تحسن الأحوال الجوية

وتهيب محافظة الإسكندرية الرواد الالتزام التام بتعليمات المنقذين، وعدم نزول مياه البحر، ومنع نزول البدلات لمياه البحر لحين تحسن الأحوال الجوية، كما تؤكد على خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ القطاع الغربي بمحافظة الإسكندرية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية.

وأوضح أنه جرى التأكد من تواجد عمال أبراج المراقبة بشواطئ الإسكندرية، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ، كما تم المرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة مع منع نزول البدالات.