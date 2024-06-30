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الأحد 30 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب مقطع فيديو.. سقوط لصوص "الشبابيك" في القطامية

المتهمان والمسروقات
المتهمان والمسروقات
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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة أحد الشبابيك من داخل عقار بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية").
  
بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، كما أضاف بإرتكابه واقعة أخرى بدائرة القسم ، وقيامه بالتصرف فى المسروقات من خلال بيعها لـ( تاجر خردة "عميل سيئ النية")  أمكن ضبطه وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بمديرية أمن القاهرة فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي مسروقات وضبط مرتكب الواقعة