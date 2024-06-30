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الأحد 30 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يجدد تعاقده مع محمد صبحي لمدة 4 مواسم

صبحي
صبحي
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نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل.
ووقع اللاعب على عقود التجديد لنادي الزمالك في جلسة جمعته بكل من أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.
وكان مسؤولو الزمالك توصلوا لاتفاق مع الحارس على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقده خلال الأيام القليلة الماضية ليوقع محمد صبحي رسمياً على عقود التجديد للقلعة البيضاء.

الزمالك محمد صبحي أربعة مواسم