سفيرة البحرين تهنئ مصر بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية و المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

وأكدت السفيرة على عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والتي تمتد جذورها لعقود من التعاون المثمر والتنسيق المستمر في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تشهد تطورًا مستمرًا في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، و الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص البلدين على الدفع بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في شتى المجالات.

وأعربت عن اعتزازها بما تشهده العلاقات الثنائية من زخمٍ وتنامٍ مستمر، والذي يتجلى في تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين الشقيقين والتنسيق والتشاور المستمر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن هذا التعاون المثمر المبني على الشراكة والتنسيق وتوافق الرؤى لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع يمثل نموذجًا يٌحتذى به في العمل العربي المشترك. كما يعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التضامن والتكامل العربي وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار.

وأشادت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في سبيل تحقيق المزيد من التنمية الشاملة في مختلف المجالات والنهضة العمرانية، متمنية لمصر وشعبها الشقيق المزيد من النماء والتقدم والازدهار.