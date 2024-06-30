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الأحد 30 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس أشمون يتابع استكمال أعمال قطع الفرمة بطريق 21

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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تابع  خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية،   إستكمال أعمال قطع الفرمة بطريق 21 (أشمون - طليا -البرانية - كمين أبو يوسف ) وذلك تمهيداً للبدء في أعمال الرصف به خلال الأيام القليله القادمة.

 وأشار النمر، إلى  أنه سوف يتم رصف هذا الطريق بداية من كوبري النجار بأشمون وحتي كمين أبو يوسف بطول حوالي 18كم والذي يتم تنفيذه بواسطة مديرية الطرق والنقل بالمنوفية وشركة الوعد المنفذه للأعمال .
 
من جانبة أكد النمر أن مركز أشمون يشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتبارة قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لأهالي مركز أشمون .

البنية التحتية المنوفية محافظة المنوفية مدينة أشمون مركز اشمون