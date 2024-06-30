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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير التجارة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "ابدأ"ومجموعة مون دراجون الإسبانية

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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شهد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة توقيع بروتوكول تعاون بين شركة ابدأ لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ومجموعة مون دراجون الإسبانية بهدف تعميق سبل التعاون المشترك في مجالات أبرزها نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، و التعليم الفني والبحث والتطوير.

وقع البرتوكول الدكتورة أماني عبد الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات واينيجو ألبيزوري رئيس الشئون العامة العالمية بمجموعة مون دراجون الإسبانية، وحضر مراسم التوقيع سفير اسبانيا بالقاهرة، وعدد من المسؤولين بالاتحاد الأوروبي. 

مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى وزير التجارة والصناعة بروتوكول تعاون بين مبادرة ابدأ ومجموعة مون دراجون التعاون المشترك في مجالات نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة التعليم الفني والبحث والتطوير