غدًا.. قطع المياه 5 ساعات عن قرية كفر السنابسة ومدينة قويسنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غداً الاثنين، عن قرية كفر السنابسة بمركز منوف من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم .

وأرجعت الشركة السبب لاستكمال أعمال ربط الخط الجديد المغذى للقريه قطر ١٢ بوصة بقرية كفر السنابسة .

وتوفر الشركة سيارتين مياه صالحة للشرب خلال فترة الإنقطاع وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .

وتهيب الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

غدًا... قطع المياه عن مدينة قويسنا وبعض المناطق التابعه لها

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غداً الاثنين عن مدينة قويسنا وبعض المناطق التابعه لها من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.