"وصلنا للحضيض".. الصحافة الإيطالية تشن هجوما قويا على المنتخب

يشتعل الشارع الكروى فى إيطاليا، بعد الهزيمة القاسية التى تعرض لها أمس السبت، بهدفين دون رد، أمام منتخب سويسرا، وخرج حامل اللقب مبكراً من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".



ولم يسلم المنتخب الإيطالى من الصحف الإيطالية، التى شنت هجومًا لاذعًا، ووصفهم الخروج بـ "الفشل الكبير" في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وودع المنتخب الإيطالى البطولة، بعد خسارته أمس السبت، أمام سويسرا، في واحدة من أسوأ مبارياته على مدار سنوات طويلة.



وخرجت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عدد اليوم بعنوان: "علينا أن نبدأ من الصفر.. سباليتي فشل، وهذا فصل مظلم جديد لكرتنا".

ولم تكتفى الصحيفة بعنوانها فقط، بل وصفت الأداء بـ "المحرج"، مضيفاً: "أداء محرج للمنتخب.. خرج وتعرض للإذلال في دور الـ16 على يد سويسرا.. أخطاء كثيرة من لوتشيانو "سباليتي" فنية وتكتيكية.. متعب ومرتبك".



فيما كتبت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" على غلافها: "مخجل!"، وتابعت "الآزوري يصل إلى الحضيض في برلين.. كارثة إيطالية، وسويسرا تخرجنا من اليورو".



بينما عنونت صحيفة "توتو سبورت" غلافها الرئيسي: "الفشل الوطني.. درس قاسٍ من سويسرا، وإيطاليا تخرج من دور الـ16.. النظام بأكمله يحتاج للإصلاح".



وأكملت: "بعد الغياب عن كأس العالم مرتين متتاليتين، هذه الكارثة تكشف عن أزمات لم يخفها الفوز باللقب الأوروبي عام 2021".

مضيفًا: "المستقبل مظلم بالنسبة لإيطاليا.. الجميع وكل شيء مطروح للنقاش.. وسباليتي يصرح: المسؤولية تقع على عاتقي، لكني لن أستقيل".

