شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يشهد غدا الاثنين ، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من 2:3 درجات علي اغلب الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، وحار رطب على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الأثنين ، نشاط رياح علي أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد ان نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى تتراوح بين 75 الي 85 % للعظمي ومن 25:35% للصغري.

درجات الحرارة غدا

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 26 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30 وعلى شمال الصعيد 39 للعظمي والصغرى 26 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغري 28 درجة .