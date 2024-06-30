التنسيقية: 30 يونيو كانت طوق نجاة

‎تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأصدق التهاني للشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وذكرت التنسيقية في بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية “فيسبوك”، أن تلك الثورة التي كانت وستظل بمثابة طوق نجاة لوطننا الغالي بعد أن حاولت حينها الجماعات الإرهابية اختطافه وطمس هويته.

وثمنت التنسيقية الدور العظيم الذي يقوم به الشعب المصرى الوفي دومًا لبلاده واصطفافه حول الوطن في شتى المحن والمواقف.

كما ثمنت التنسيقية دور القوات المسلحة الباسلة التي انحازت لإرادة شعبها، فهذا الجيش العظيم هو بيت الوطنية المصرية، وحامي الحمى في الحرب و السلم ، و دور الشرطة المصرية وتضحياتها للحفاظ على أمن مصر وسلامتها.

