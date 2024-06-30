الداخلية تحتفل بذكرى ثورة يونيو مع المواطنين في الشوارع (صور)

بمناسبة الإحتفال بذكرى 30 يونيو .. وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى ومد جسور التواصل مع كافة المواطنين من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.. وإستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية قامت وزارة الداخلية بمشاركة المواطنين الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وقام رجال الشرطة بتوزيع الهدايا على المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

ولاقت المبادرة قبولاً وإستحساناً من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً البعد الإنسانى والإجتماعى

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