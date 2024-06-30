ads
الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تحتفل بذكرى ثورة يونيو مع المواطنين في الشوارع (صور)

الإحتفال بذكرى ثورة
الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بمناسبة الإحتفال بذكرى 30 يونيو .. وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى ومد جسور التواصل مع كافة المواطنين من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.. وإستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية  قامت وزارة الداخلية بمشاركة المواطنين الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وقام رجال الشرطة بتوزيع الهدايا على المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.
  ولاقت المبادرة قبولاً وإستحساناً من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً البعد الإنسانى والإجتماعى

IMG-20240630-WA0017
IMG-20240630-WA0017
IMG-20240630-WA0015
IMG-20240630-WA0015
IMG-20240630-WA0016
IMG-20240630-WA0016
IMG-20240630-WA0011
IMG-20240630-WA0011
IMG-20240630-WA0012
IMG-20240630-WA0012
IMG-20240630-WA0013
IMG-20240630-WA0013
IMG-20240630-WA0014
IMG-20240630-WA0014
IMG-20240630-WA0009
IMG-20240630-WA0009
IMG-20240630-WA0010
IMG-20240630-WA0010
IMG-20240630-WA0006
IMG-20240630-WA0006
IMG-20240630-WA0007
IMG-20240630-WA0007
IMG-20240630-WA0008
IMG-20240630-WA0008
IMG-20240630-WA0003
IMG-20240630-WA0003
IMG-20240630-WA0004
IMG-20240630-WA0004
IMG-20240630-WA0005
IMG-20240630-WA0005
الإحتفال بذكرى 30 يونيو وزارة الداخلية وزارة الداخلية تشارك المواطنين الإحتفال وتوزع الهدايا عليهم الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو