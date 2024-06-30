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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

وفاء عامر لـ"البوابة نيوز": 30 يونيو وش السعد علينا جميعا

النجمة وفاء عامر
النجمة وفاء عامر
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قالت النجمة وفاء عامر إن بعد مرور 11 عاما على مرور ذكرى ثورة “30 يونيو”  فقد أصبح المشهد الحالي في مصر أفضل بكثير من ذي قبل.

وأضافت “عامر” في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: كان مشهد  نزول الشعب المصري بأكمله على قلب رجلاً واحد تاريخي حيث أثبت أن مصر صاحبة أرادة وعزيمة وقرار وترفض الاستبداد وهذا ظهر جلياً للعالم أجمع في هذا اليوم العظيم 

 وأكدت أن 30 يونيو هي ثورة شعب عظيم وأنها يوم فارق في حياة مصر و“وش  السعد علينا جمعياً” لأنه أنقذ الشعب المصري من الارهاب والظلم مشيرة إلى أن الجيش المصري وقف بجانب الشعب وعزز موقفه وقام بحمايتنا ومازال حتي الأن وأشارت إلى نعيش  الآن في أمن وأمان واستقرار بعد أن خروج هذه  الجماعات الإرهابية التي كانت تهدد أمن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر والشرطة المصرية وكل قيادات الدولة.

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