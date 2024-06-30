إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالفيوم

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة اندلعت بين عائلتين في احدي قري الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى تشابك بالأيدي، ثم مشاجرة بالشوم والعصي، مما أسفر عن إصابة طرفي المشاجرة، فيما تمكنت قوات الشرطة من فض المشاجرة وضبط طرفيها.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة، لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم بنشوب مشاجرة بين عائلتين في عزبة وحش التابعه للوحده المحليه لقريه هوارة المقطع بدائرة مركز الفيوم ، ووجود عدد من المصابين.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين كدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان المشاجرة وجرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتمكنت من فض المشاجرة وضبط طرفيها، وتم تحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.