اضطراب في حركة الملاحة البحرية ورفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية، عن تحسن نسبى فى الأجواء واستمرار الإنخفاض الطفيف اليوم فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من( ٣:٢) درجة، لتسجل درجات الحرارة 28 درجة على طقس الإسكندرية، ونسبة رطوبة 69%، وسرعة رياح 21 كم/ ساعة، مع توقعات بسقوط أمطار بنسبة 1%.

كما أكدت على وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء، واضطراب الملاحة البحرية اليوم على مسطح البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج من ( ١.٥ :٢.٥ متر)، لذا على الساده المصطافين توخى الحيطة والحذر.

ومن جانبها أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن رفع الرايات الحمراء على أغلب شوا البحر الابيض المتوسط، بناء على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بارتفاع الأمواج وسرعة الرياح اليوم الأحد.

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعدادات القصوى في شواطئ الإسكندرية، حيث تم رفع الرايات الحمراء بجميع الشواطئ بالقطاعين الشرقي والغربي، حفاظًا على أرواح المصطافين.

وتهيب محافظة الإسكندرية السادة الرواد الالتزام التام بتعليمات المنقذين، وعدم نزول مياه البحر، ومنع نزول البدلات لمياه البحر لحين تحسن الأحوال الجوية، كما تؤكد على خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ القطاع الغربي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية. وأوضح أنه تم المرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة مع منع نزول البدالات.