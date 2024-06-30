تحليق 19 رحلة بالون وتوزيع هدايا بمناسبة ذكرى 30 يونيو في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، احتفالات وفعاليات متنوعة بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، والتي يصادف هذا العام مرور 11 عامًا على اندلاعها في وجه حكم جماعة الإخوان المسلمين، والتي جرت في عام 2013 في محافظات عدة، ونظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس السابق محمد مرسي كحركة تمرد وجبهة الإنقاذ الوطني وغيرها.

وشملت الفعاليات تنظيم فعالية احتفالية وعروض الفروسية والمزمار البلدي داخل أرض مطار البالون بمنطقة البر الغربي بمحافظة الأقصر، بمشاركة السائحين، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين المواطنين من أهالي الأقصر وسياح العالم خلال تلك الفعاليات.

وحلق سياح من مختلف الجنسيات بالبالونات وهى تحمل لافتات تهنئة بمناسبة ذكرى 30 يونيو وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تمتع ما يقرب من 700 سائح من مختلف دول العالم برحلات البالون الطائر في سماء الأقصر، لمشاهدة جمال المدينة التاريخية وآثارها الفرعونية ونهر النيل من ارتفاعات عالية، وذلك ضمن إجراءات صحية وسلامة مشددة، وذلك وسط احتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو.

تحليق 19 رحلة بالون في ذكرى 30 يونيو

وقال مصدر في اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر ، إنه تم إقلاع 19 رحلة بالون من مدينة القرنة بالبر الغربي، صباح اليوم، حملت 700 سائحًا من مختلف الجنسيات، وعبروا عن سعادتهم بتجربة البالون الطائر والتقاط صور مميزة للمناظر الخلابة.

توزيع هدايا بالميادين بمناسبة ذكرى 30 يونيو

وفي سياق متصل، وزع عدد من شباب محافظة الأقصر، تحت إشراف الدكتور محمد العماري، هدايا على المواطنين بمختلف ميادين المحافظة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقام الشباب بتوزيع الهدايا المتنوعة والألعاب للأطفال، في مختلف ميادين المحافظة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، كما شارك الحزب الأطفال والأسر فرحة بونيو بالشوارع الرئيسية، وبالأماكن العامة، لإدخال البهجة عليهم في ذكرى يونيو المجيدة.

وأكد الدكتور محمد العماري، أن ذكرى ثورة 30 من يونيو ستظل محفورة في ذاكرة المصريين، حيث تمكن المصريون في جعلها يوم تاريخي وبمثابة طوق النجاة للوطن بأكمله.

وأشاد المواطنون بما حققته ثورة 30 يونيو من إنجازات في مختلف المجالات، كما توجه المواطنون بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعين الله أن يوفقه بالعبور بمصر إلى بر الأمان وسط الصراعات العالمية والإقليمية التي تحيط بالمنطقة.

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