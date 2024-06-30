%25.90 أحدث نسبة معلنة للمشاركة في الانتخابات الفرنسية الجارية

انطلقت أمس الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي تدخل اليوم الأحد يومها الثاني والأخير، حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في سان بيير وميكلون، وجوادلوب، والمارتينيك، وغيانا، وسان مارتن، وسان بارتيليمي، وبولينيزيا الفرنسية، وفي السفارات والقنصليات الموجودة في الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي.

يدلي الناخبون اليوم بأصواتهم داخل فرنسا وفي ريونيون ومايوت وكاليدونيا الجديدة وفي السفارات والقنصليات خارج منطقة الأمريكتين والبحر الكاريبي.

وفي اتصال للبوابة نيوز بوزارة الداخلية، علمت بأنه بلغت اليوم الأحد 30 يونيو نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 2024، نحو 25.90%، الساعة 12 ظهرا. بينما في عام 2022، في نفس التوقيت، بلغت نسبة المشاركة 18.43%.

ووفق بيان وزارة الداخلية التي حصلت البوابة نيوز على نسخة منه حول الانتخابات التشريعية فإنه في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية 2017، بلغت النسبة 19.24%. وفي الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية 2012، بلغت النسبة 21.06%، في الوقت نفسه. وفي عام 2007 بلغت نسبة المشاركة 22.56%. وفي عام 2002، كان هذا المعدل 19.70%. في نفس التوقيت وبالتالي انتخابات التشريعية لهذا العام هي الأكبر مشاركة لخطورة الحدث الذي قد يغير وجه فرنسا التاريخي بتولي حزب اليمين المتطرف السلطة في البلاد للمرة الثانية في تاريخه بعد مرحلة حكومة فيشي الفاشية المتحالفة مع الاحتلال النازي