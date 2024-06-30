مهرجان القاهرة للطفل العربي 2 يكشف لجنة تحكيم مسابقة القصة القصيرة

كشفت الدكتورة داليا همام رئيس ومؤسس مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، عن قوام لجنة تحكيم مسابقة القصة القصيرة بدورته الثانية، والتي تحمل اسم القاص المصري عبد الفتاح صبري.

وقد تشكلت لجنة التحكيم من قامات مصرية وعربية وهم الدكتور حمدي النورج من مصر، والفنانة ندى الغامدي من السعودية، والدكتورة أميرة الوكيل من مصر، ومقرر اللجنة الناقدة منى علي.

وكانت قد جاءت شروط مسابقة القصة القصيرة علي النحو التالي: ألا تزيد القصة عن 700 كلمة، ويفتح باب المشاركة للتسابق للمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية ( طلبة وطالبات)، كما يفتح التسابق للمعلمين والمعلمات، وكان أخر موعد للتقديم بالمسابقة اليوم الموافق 30 يونيو2024.

يذكر أن الدورة الأولي من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي والتي كانت تحمل اسم النجم فؤاد المهندس أقيمت في الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ برئاسة الدكتورة داليا همام ، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي مدرية التربية والتعليم بالقاهرة .