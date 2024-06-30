ماذا تقول آخر استطلاعات الرأي اليوم بشأن الانتخابات الفرنسية؟

مازالت جميع استطلاعات الرأي تعطي حزب التجمع الوطني تقدما مريحا للغاية. حصل الحزب اليميني المتطرف، المعزز بحزب الجمهوريين المتحالف عبر إيريك سيوتي، على 36% من نوايا التصويت يوم الجمعة من قبل جميع معاهد استطلاعات، كما حدث مع إيفوب وإيبسوس( l’Ifop ، Ipsos) في اليوم السابق.

المقابلات واللقاءات الأخيرة والقوى السياسية في المعركة:

انتهت الحملة عند منتصف ليلة الجمعة للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية حيث حتى الآن يُمنح اليمين المتطرف المرشح الأوفر حظا، تمهيدا لانتصار محتمل في 7 يوليو.

ويظل اليسار المتحد تحت راية الجبهة الشعبية الجديدة متأخرا بنسبة تتراوح بين 27.5% و29%، وتراجعت الأغلبية الماكرونية المنتهية ولايتها إلى ما بين 19.5% و21%.

وعلى الرغم من تقدمه الكبير، فإن حزب التجمع الوطني ليس من المضمون أن يحصل على الأغلبية المطلقة في نهاية الجولة الثانية.

كل شيء سيعتمد على النتيجة مساء اليوم الأحد، علماً أن نسبة مشاركة عالية متوقعة: يعتزم ما يقرب من ناخبين من كل ثلاثة التصويت، مقارنة بأقل من واحد من كل اثنين في الانتخابات التشريعية عام 2022.

مع نتيجة يمكن التنبؤ بها: "سيكون هناك بالتأكيد من يتم انتخابهم في الجولة الأولى"، بمستوى "لم نشهده منذ فترة طويلة"، كما يتوقع نائب المدير العام مؤسسة إيبسوس بريس تينتورير. أكثر من 50 مقعدا مثلما حدث عام 2002؟ أو أكثر من 100 مثل عام 2007؟ وعلى أية حال فإن عددهم سيعطي فكرة عن حجم الموجة الزرقاء المعلنة.

لكن كل شيء لن يتقرر اليوم الأحد، لأنه سيكون هناك أيضًا "الكثير من المثلثات المتحالفة"، كما يضيف منظم الاستطلاع، الذي يتوقع "200، حتى 240" دائرة انتخابية في هذا السيناريو.

القوة الهادئة

إلا إذا اختار أولئك الأقل وضعاً في اليسار أو الوسط "المقاومة الجمهورية" ضد اليمين المتطرف. وهو خيار تم الدفاع عنه بشكل رئيسي داخل الجبهة الشعبية الجديدة، حيث أعلن علماء البيئة والاشتراكيون والشيوعيون أن مرشحيهم الذين جاءوا في المركز الثالث سوف ينسحبون. وتلك وسيلة للضغط على الماكرونيين الذين يحتفظ قادتهم بتعليماتهم مساء الأحد. كما خططت العديد من الشخصيات اليسارية للذهاب إلى مقر حزبي النهضة والحركة الديمقراطية بعد ظهر يوم الجمعة لصياغة مقال - نُشر بالفعل في الصحافة - يدعو إلى "الانسحابات المنهجية في جميع أنحاء القوس الجمهوري في ضوء الجولة الثانية" في 7 يوليو. .

لكن يبدو أن الاستراتيجيين في المعسكر الرئاسي يتحركون نحو خط "لا الجبهة الوطنية ولا الجبهة الثورية" وهو خط لا يحظى بالإجماع بين قواتهم.

وهو خيار تبرره جزئياً شخصية البطريرك المتمرد جان لوك ميلينشون، الذي يظل بمثابة فزاعة لخصومه. وقال الشخص المعني مساء الخميس على قناة M6، والذي لا ينوي “محوه من الخريطة”، إن “زعيم اليسار كان دائمًا مستهدفًا شخصيًا”.

ومن بينهم حلفاؤه الذين لا يريدون رؤيته يصبح رئيساً للوزراء في حال فوزه. وأبرزها الاشتراكي أوليفييه فور الذي أكد لاحقا، خلال مناظرة تلفزيونية أخيرة على قناة فرانس 2، أن ماتينيون سيحتاج إلى قوة هادئة، "على عكس المنبر العاصف الذي جمع 22٪ من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

“إنهم يرتكبون خطأً كبيراً إذا اعتقدوا أنهم سيفوزون بالأصوات من خلال مهاجمتي. وحذر السيد ميلينشون من أن ما يخاطرون به هو إثارة اشمئزاز الأشخاص الذين يصوتون بشكل متمرد من التصويت لهم.

لعبة اليد الحديدية

ستستمر المواجهة حتى اللحظة الأخيرة. مثل مرشح مرسيليا عن الجبهة الشعبية الجديدة LFI سيباستيان ديلوجو، الذي سيكون في سين سان دوني لدعم رفيقه علي ديوارا ضد زميلته السابقة راكيل جاريدو.

فيما عقد الديمقراطي الاشتراكي رافائيل جلوكسمان اجتماعاً كبيراً أخيراً في نهاية في روان.

وإلى جانب الأغلبية المنتهية ولايتها، تضاعف رئيس الوزراء جابرييل عطال ظهور مرة أخرى، بلقاءين تلفزيونيين في الصباح والمساء، تتخللهما رحلة عودة سريعة إلى نهر الرون لدعم مرشحي ليون.

فرصة أخيرة لتوجيه الضربات على كلا الجانبين، في اليوم التالي للمناقشة الحيوية الثانية مع MM. بارديلا وفوري، حيث هاجم رئيس الحكومة بشكل خاص الأول، واتهمه بدعم "حوالي مائة مرشح" أدلوا بتصريحات "عنصرية ومعادية للسامية ومعادية للمثليين".

لكن مازالت لعبة صراع اليد الحديدية قائم