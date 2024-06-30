وكيل صحة البحيرة يفتتح الوحدة الخامسة من وحدات إذابة الجلطة الدماغية بإدكو

افتتح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الأحد، وحدة إذابة الجلطة الدماغية بمستشفي إدكو المركزي.

والوحدة مجهزة بعربة طوارئ وجهاز رسم قلب و2 مونيتور وجهاز صدمات كهربائيه وجهاز تنفس صناعي وسريرين و2 سرنجه محاليل و2 شفاط وميزانة، فى اطار التطوير المستمر للمنظومة الصحية واستحداث تخصصات جديدة، وتطوير الخدمات بالأقسام المختلفة للمستشفيات، وحرصًا على تأدية الخدمات الطبية للمنتفعين على وجه السرعة، دون الحاجة للتحويل، وخاصة فى الموضوعات الحرجة والطارئة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وجاء ذلك في حضور الدكتور أحمد الجميل مدير عام إدارة الطب العلاجي بالمديرية ، والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور أحمد خضر مدير مستشفى ادكو المركزي والفريق الطبي والإداري بالمستشفى.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، بالدور الكبير للمجتمع المدنى فى عملية التطوير لكافة المنشآت الصحية، مؤكدًا أن افتتاح وحدة اذابة الجلطة الدماغية، هو بمثابة فخر لجميع أهالى البحيرة، وليس ادكو فقط ، بل يمكن ايضا تقديم الخدمة للمحافظات المجاورة لمدينة ادكو كالإسكندرية وكفر الشيخ.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الدولة تولى اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية بصورة دائمة ومستمرة ، لتقديم وتوفير خدمات طبية فى كافة التخصصات ، وخاصة التخصصات الحرجة والدقيقة والموضوعات الطارئة، وحث جميع العاملين بالمستشفى على نشر الوعي عن وجود تلك الخدمة بالمستشفى وذلك لإنقاذ حياة المرضى وتقدم الخدمة مجاناً للمرضى .

وأشار جميعة، علي أهمية نشر الوعي بخصوص الأعراض الأولية للجلطة الدماغية ، وأهمية الذهاب إلي المستشفى قبل مرور أربع ساعات علي الأعراض، وتعتبر تكلفة حقنة إذابة الجلطة الدماغية أكثر من 11 ألف جنيه علي نفقة الدولة بدون تحميل المريض أي أعباء مالية .

كما أكد وكيل الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة وتذليل كافة العقبات أمام الأهالي ، الذين يضطرون للذهاب إلى الإسكندرية وغيرها من الأماكن الحكومية والخاصة التى تقدم خدمات الرعاية الطبية الطارئة، وأن اقامة هذه الوحدة بمستشفى ادكو فخر لكل مواطن بحراوى، ومن شأنه رفع العبء والمعاناة عن كاهل المرضى وذويهم الذين يحتاجون للرعاية الطبية الحرجة والطارئة من أبناء البحيرة.

5 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية في البحيرة

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد الجميل بأنه لدينا الآن 5 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية تابعة لمديرية الصحة بالبحيرة، بمستشفيات كفر الدوار العام وايتاى البارود المركزي ورشيد، صدر دمنهور وادكو، كما توجد وحدة بمستشفى دمنهور التعليمى التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، وأن هناك خطة لتعميم تلك الوحدات بكافة مستشفيات البحيرة، لتغطية جميع الأماكن على مستوى المحافظة.