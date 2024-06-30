مدير إعلام الإسكندرية ومطروح: ثورة 30 يونيو استعادت الهوية للشعب المصري

أكدت الدكتورة أم العز السنيني مدير إعلام الإسكندرية ومطروح، اليوم الأحد، أن ثورة 30 يونيو المجيدة استعادت الهوية للشعب المصري وأكدت وحدة الوطن، وعكست الولاء والانتماء لكل المصريين، بعد أن عاشت مصر خطر التمزق والإرهاب.

وأوضحت الدكتورة أم العز، أنه لابد وأن نعمل على تحويل الولاء والانتماء لدى الأبناء والطلاب من مجرد شعارات إلى واقع حقيقي وعملي نلمسه دوما حينما يتعلق الأمر بأمن واستقرار الدولة المصرية.

وأكدت مدير إعلام الإسكندرية ومطروح على دور قطاع الإعلام الداخلي بمحافظة مطروح في تعزيز قيم الولاء للوطن، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات تعمل دائما على ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين من خلال ورش العمل والندوات واللقاءات التي تعقدها بشكل دوري.

مدير إعلام الإسكندرية ومطروح: تعزيز الولاء لدى الأجيال القادمة هو أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة

وأضافت مدير إعلام الإسكندرية ومطروح أن تعزيز الولاء لدى الأجيال القادمة هو أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على وحدة وقوة وبناء الدولة المصرية، خاصة في الوقت الراهن والذي يحتاج مجتمعنا المصري إليه الآن؛ هو تكاتف الجميع لمزيد من التفاؤل والأمل والصبر والاصطفاف، والتي تعد من أهم ركائز قوة الأوطان في العمل على بناء الوحدة والتعاون وبناء جسور الثقة بين جميع اطياف المجتمع.

كانت محافظة مطروح بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، قد نظمت احتفالية بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، اليوم الأحد، برعاية وحضور للواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وبحضور الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وسحر عيد عضو مجلس النواب، والدكتورة أم العز بريك السنينى مدير عام الإدارة العامة لإعلام الإسكندرية ومطروح، وخلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح، والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعدد من القيادات العسكرية والتنفيذية والشعبية والدينية والشباب، وذلك بالقاعة الكبري بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح.



محافظ مطروح: ثورة 30 يونيو المجيدة تعد أهم حدث في تاريخ مصر الحديثة



أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال الاحتفالية أن ثورة 30 يونيو المجيدة تعد أهم حدث في تاريخ مصر الحديثة، وخير دليل على أن الأوطان لا يحافظ عليها و يبنيها سوى أبنائها بإراداتهم ووعيهم بأوطانهم، مع استعادة روح الوحدة والتآلف ضد قوى الشر والظلام،ورفض الاستقطاب فالوطن للجميع بعدما استطاع الشعب المصرى بكافة طوائفه أن يعلن الصمود والتحدى، وأن يستعيد الوطن بتلاحمه وتكاتفه يدً واحدةً مع القوات المسلحة درع الوطن لتنجو مصر بفضل الله وقيادتها الحكيمة، وتلاحم أبنائها، وخلال 10 سنوات استعادت كرامتها ومكانتها محليا وإقليميا ودوليا، مع تحقيق الاستقرار والأمن رثورة البناء والتنمية؛ لتكون الجمهورية الجديدة رغم ما يحيط بنا من تحديات ومخاطر تزداد يوما بعد يوم مع مسئولية ومشاركة الجميع في بناء وحماية الوطن.

اللواء خالد شعيب: مطروح تعد نموذجا لما يتم في ظل الجمهورية الجديدة

وأشار محافظ مطروح إلى أن مطروح تعد نموذجا لما يتم في ظل الجمهورية الجديدة بجهد وسواعد وعقول مصرية خالصة، حيث كان لها حظ كبير لمشروعات قومية وتنموية كانت حلم.



فريق كورال مديرية التربية والتعليم يقدم عدد من الأغاني الوطنية

وشهدت الاحتفالية عدد من الأغاني الوطنية لفريق كورال مديرية التربية والتعليم وفيلم عن ثورة 30 يونيو، وكلمات للدكتور أحمد يحيى، والدكتورة أم العز بريك.