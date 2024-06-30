رفع 784 حالة إشغال وإزالة للتعديات وتنفيذ النظافة العامة بأسوان

تستكمل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن أعمالها لتنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والخاصة برفع التراكمات والمخلفات والإشغالات ، وإزالة التعديات وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، مع بتكثيف جهود النظافة العامة أولاً بأول .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بمواصلة سلسلة الحملات المكبرة بعدد من الشوارع بنطاق أحياء غرب وجنوب ، والتى أسفرت عن رفع 784 حالة إشغال ، مع تحرير 21 محضر إشغال طريق ، وغلق 4 محلات ، فضلاً عن المرور على عربات الحنطور حيث تم التحفظ على 6 شلته لمخالفة العربات لإتباع التعليمات وعدم الإلتزام بالضوابط المنظمة لحركة السير والتشغيل .

وقد شارك فى جهود الحملة العاملين رؤساء الأحياء علاء الدين آدم ، وسحر مصطفى ، وبإشراف من نواب رئيس المدينة محمد ممدوح ومحمود بهاء وعلاء الدين ممدوح ، علاوة على العاملين والفنيين بالوحدة المحلية ومسئولى رخص المحلات ، ومدير مشروع النظافة بالتنسيق مع شرطة المرافق .

وتوازى مع ذلك تنظيم حملة إستهدفت إيقاف أعمال شدة خشبية ، وتم التحفظ على مواد البناء المستخدمة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى .

وتواكب مع ذلك تنفيذ أعمال الكنس والنظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والمناطق السكنية ، وذلك خلال الفترة الصباحية والمسائية .

تهذيب الأشجار بالحدائق العامة والمتنزهات لمواجهة إرتفاع درجة الحرارة

وهو الذى تكامل قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين ، وكذا قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتقليم وتهذيب الأشجار والجهنميات ، وزيادة المسطحات الخضراء ونظافتها داخل الحدائق العامة والمتنزهات لمواجهة إرتفاع درجة الحرارة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى.

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