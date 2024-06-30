محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة بالحامول

‏تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة بالمدخل الشرقي بمدينة الحامول بطول 900 متر، تحت اشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، مكلفاً بسرعة تنفيذ الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد والجودة المطلوبة، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد القيادات التنفيذية.



و‏قال محافظ كفر الشيخ إنه يتم تنفيذ مشروع كورنيش وممشى بحر تيرة بالمدخل الشرقي لمدينة الحامول، بطول 900 متر تقريبًا من الجانبين، ليكون متنفس لأهالي مدينة الحامول فضلاً عن أعمال حماية جانبي بحر تيرة من التعديات، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضارى، ومركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ .

وأوضح أنه يتم تنفيذ مشروع إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة بالمدخل الشرقي لمدينة الحامول، بطول 900 متر تقريبًا من الجانبين، علي مرحلتين نظراً لأهمية المجري المائي لرى مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية بشمال وشرق المحافظة، ليتم تنفيذ المرحلة الأولي بطول 460م طولي وبعرض 4.80م الجانب الشمالي لبحر تيرة، وتتضمن الأعمال المنفذة حوائط ساندة بارتفاع 5.60م وممشى انترلوك مزروع بالأشجار واستراحات للمواطنين مقسمة كل 35م بطول الكورنيش و عمل سور حماية وأمان للمواطنين والمشاة من ناحية المجرى المائي، بمدّة تنفيذة الأعمال 8 أشهر، تحت إشراف هندسى وفني كامل، وطبقاً لمعاير الأمن والسلامة وحماية البيئة، تلبية لاحتياجات المواطنين.