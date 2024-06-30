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الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا بنسبة 0.6 نقطة

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم /الأحد/ عند مستوى 4687.26 نقطة منخفضًا 0.6 نقطة وبنسبة 0.01 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4687.86 نقطة.


وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم بأن قيمة التداول قد بلغت مليونين و881 ألفًا و850 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 61.1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و788 ألفًا و338 ريالًا عُمانيًّا.


وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.156 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.28 مليار ريال عُماني، كما بلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 241 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 8.36%، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 216 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 7.48 %، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 25 ألف ريال عُماني وبنسبة 0.88 %.
 

بورصة مسقط قيمة التداول القيمة السوقية ا