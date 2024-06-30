مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا بنسبة 0.6 نقطة

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم /الأحد/ عند مستوى 4687.26 نقطة منخفضًا 0.6 نقطة وبنسبة 0.01 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4687.86 نقطة.



وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم بأن قيمة التداول قد بلغت مليونين و881 ألفًا و850 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 61.1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و788 ألفًا و338 ريالًا عُمانيًّا.



وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.156 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.28 مليار ريال عُماني، كما بلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 241 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 8.36%، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 216 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 7.48 %، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 25 ألف ريال عُماني وبنسبة 0.88 %.

