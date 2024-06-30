رفع درجة الاستعداد بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد والإنعقاد الدائم لغرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة فى ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو، لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

وقام مركز السيطرة والتحكم بالشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة بديوان عام المحافظة برئاسة الدكتور وهدان السيد، بمتابعة الحاله العامة داخل مدن ومراكز المحافظة أولا بأول حيث تمت المتابعة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس عن الحالة العامة وانتظام سير العمل داخل كافة المرافق والمستشفيات بكافة مراكز المحافظة.

وتشهد غرفة العمليات الرئيسية إنعقادها الدائم على مدار الساعة وذلك لمتابعة جهود المحافظة خلال الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو حيث تشهد إستنفار تام بكافة القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة ومنها، المرور المستمر على المستشفيات و كافة القطاعات للتأكد من تواجد العاملين والنبطشيات و توافر كافة المستلزمات الطبية والعلاجية، المرور الدورى على المخابز والتأكد من عملها بكامل طاقتها الإنتاجية والتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنينن المتابعة المستمرة لحركة المواقف والنقل الداخلي بالمحافظة والمعديات النهرية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات لوقف وإزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على الفور ومنع إستغلال العطلة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالف وإزالة أي تعدي فى المهد على الفور وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً، والمتابعة لخطة ترشيد الكهرباء و توعية المواطنين بأهمية الترشيد للحفاظ على البيئة، بالطرق الصحيحة للترشيد الأمثل للكهرباء في المنازل، وتوعية أصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمردود المادي من ترشيد الكهرباء.

وكما أكدت نائب محافظ البحيرة، علي تكثيف حملات النظافة اليومية بالشوارع والميادين بقرى ومدن المحافظة ورفع المخلفات أولا بأول للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمحافظة.