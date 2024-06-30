رئيس الإعلام الداخلي: ثورة 30 يونيو أكدت إرادة الشعب المصري

أكد الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأحد، أن إرادة الشعب المصري أقوى من كل التحديات والظروف والضغوط، ذلك هو درس ثورة 30 يونيو عام 2013، وهو نفسه الدرس الذي يقدمه الشعب المصري بصلابته وعزيمته في مواجهة كل الأزمات التي تفرض نفسها على وطنه.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات بمطروح احتفالية بعنوان: "وحدة الوطن وبناء الجمهورية الجديدة" تزامنا مع الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

رئيس الإعلام الداخلي: ما حدث في 30 يونيو كان لحظة تاريخية لا تتكرر كثيراً في حياة الشعوب

وأشار رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن ما حدث في 30 يونيو كان لحظة تاريخية لا تتكرر كثيراً في حياة الشعوب، ولا تحدث إلا من شعب مؤمن بوطنه، وبالثقة في ذاته الحضارية المتجذرة في عروق أبناء الشعب من كل الأجيال، حيث أدرك المصريون في لحظة أن فئة ضالة اختطفت وطنهم عندما سقط في حالة من الفوضى والاضطراب حاولت بهما هذه الفئة تغيير هوية هذا الشعب التاريخية المعتدلة، وحاولت الاستئثار بكل مقاليد البلاد وقيادتها بعقليات إرهابية فاشية.

وأوضح الدكتور أحمد يحيي أنه في تلك اللحظة، كما في المنحنيات التاريخية العظيمة في تاريخ مصر القديم والحديث معاً، انتفض الشعب المصري بكل فئاته في وجه هذه الفئة الإجرامية، ودعمت هذه الثورة الشعبية العارمة كل مؤسسات الدولة وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة والأزهر والكنيسة والأحزاب السياسية والقوى المدنية، حتى تخلصت البلاد من هذا الكابوس الذى جثم على صدر الوطن.

وأضاف الدكتور أحمد يحيى، أن ما أعقب ثورة 30 يونيو المجيدة الشعبية كان يحمل تحديات أكثر صعوبة، عندما لجأت هذه الشرذمة المنبوذة من الشعب إلى نشر الإرهاب في أنحاء البلاد لترويع الشعب وإلحاق الضرر بالمصالح الوطنية بالأمن القومي والاقتصاد وتماسك المجتمع، فتصدى لهم الشعب ووقف خلف أجهزة حماية الوطن و إنفاذ القانون، وأرتقى مئات الشهداء في هذه المواجهات حتى تحقق النصر الكامل على الإرهاب، وتم اجتثاث جذوره وإرساء الأمن والاستقرار في ربوع مصر ثم بدأت ملحمة أكبر من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتثبيت أركانها، وإصلاح الاقتصاد، وإعادة تثبيت البنية الأساسية.

مصر تخطت التحديات بفضل صلابة شعبها وحكمة قيادتها

واختتم يحيى كلمته مؤكدًا أن مصر تخطت هذه المراحل المتعاقبة من التحديات والصعوبات بفضل صلابة شعبها، وحكمة قيادتها، وعزيمة إرادتها.

الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي

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