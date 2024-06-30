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الأحد 30 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع أسعار البنزين في إسرائيل

أسعار البنزين في
أسعار البنزين في إسرائيل
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أعلنت إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية اليوم الأحد، تحديث أسعار الوقود التي يتم بيعها في المحطات، بحسب ما أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية.


وأوضحت، أنه سيتم رفع أسعار المحروقات التي يتم بيعها للمستهلك في محطات الوقود، بداية من منتصف الليل، حيث سيكوت سعر لتر البنزين 95 الأكثر استخدامًا في إسرائيل 7.78 شيكل للتر الواحد، أي ما يعادل 2.07 دولار أمريكي.


وفي مدينة إيلات الإسرائيلية التي يباع البنزين بها أقل تكفلة من مختلف المدن، سيتم تقديم البنزين 95 للمستخدمين في محطة الخدمة الذاتية في إيلات بدون ضريبة القيمة المضافة، بسعر 6.46 شيكل للتر الواحد.

 

 

 

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