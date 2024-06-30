أشرف عطية: أسوان شهدت سلسلة من الإنجازات المتتالية فى مختلف القطاعات (صور)

مع صباح يوم 30 يونيو ، والإحتفال بالذكرى الحادية عشر للثورة المجيدة التى جاءت فى مثل هذا اليوم بقيادة حكيمة ورشيدة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتجسد مدى التلاحم والتكاتف بين الشعب المصرى العظيم ، وقواته المسلحة والشرطة المدنية لتحقيق الإنتصار للهوية المصرية والثقافة الوطنية وإنقاذها من الفرقة والدمار وإعادة سفينة الوطن للمسار الصحيح نحو تحقيق الأمن والأمان والإستقرار ، ومن هذا المنطلق فإن ما شهدته أسوان خلال الفترة الحالية فى تلبية إحتياجات المواطنين ، وخاصة داخل قرى حياة كريمة ، مع التطوير الشامل للمدن وتحديث وتطوير السيرفيس والمناطق السياحية والأثرية ، بأفكار جديدة ومبتكرة خارج الصندوق ، وهو ما سعى إلى تحقيقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان منذ تولى المسئولية لتحويل توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس ، وليجنى مواطنى هذه المحافظة العريقة سلسلة من الإنجازات المتتالية فى مختلف قطاعات العمل العام .

مازال نهر العطاء والعمل والإنتاج مستمر

وأوضح اللواء أشرف عطية أنه توجد الكثير والكثير من النجاحات التى تحققت على أرض محافظة أسوان فى الجمهورية الجديدة ، ومازال نهر العطاء والعمل والإنتاج مستمر ومتواصل للوصول إلى المعدلات القياسية فى تحسين مستوى معيشة المواطنين ، والإرتقاء بجودة الحياة ، وتمثل ذلك فى مبادرة " حياة كريمة " ، والتى ساهمت فى توفير كافة الخدمات والمرافق بالجودة والكفاءة العالية ، وكذا منظومة التأمين الصحى الشامل ، والتى حولت المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية إلى صروح تمتلك بانوراما جمالية ، وتضاهى مقايس الجودة العالمية عبر منظومة الجهار الدولية ، وهو الذى تكامل مع وضع الحلول الجذرية للمشروعات المتعثرة والمتراكمة منذ سنوات طويلة ، والتى وصلت لأكثر من 28 مشروع من خلال الدعم المباشر من صندوق تحيا مصر ، وبالتعاون مع الوزرات والجهات .

ولفت إلى أنه بالتوازى تم إجراء عملية جراحية وفقاً لرؤى مدروسة ومحكمة داخل المراكز والمدن من خلال إحلال وتجديد البنية التحتية من محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات ، فضلاً عن تنفيذ مشروعات كبرى وعملاقة للمحاور والطرق للنهوض بشرايين التنمية والعمران بإنشاء وإفتتاح كوبرى كلابشة الحر ، وكوبرى السيل والمضيق ، وقريباً إفتتاح كوبرى خزان أسوان البديل ، وكوبرى دراو ، والقطار السريع وإزدواج طريقى أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى ، وأسوان / أبو سمبل البرى للربط بين مصر وأفريقيا ، وليكون ذلك قاعدة قوية لجذب المزيد من الفرص الإستثمارية فى كافة المجالات ، ولاسيما فى ظل الإهتمام الغير مسبوق بملف الإستثمار من القيادة السياسية والتنفيذية ، والعمل على الترويج له ، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة بالشكل الذى يساهم فى جذب المستثمرين المصريين والأجانب للإستغلال الأمثل للثروات والمقومات المحجرية والتعدينية والسمكية وغيرها .

كما أشار أشرف عطية أنه كل هذه الجهود من مشروعات متنوعة ومتعددة ، تواكباً مع مشروعات التطوير والتجميل مع تحديث وسائل النقل الجماعى " السيرفيس " مما ساهم فى أن تصبح أسوان عروس المشاتى ، وعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بانوراما جمالية ولوحة فنية متكاملة الأركان لإستقبال ضيوفها وزائريها من الأفواج السياحية والمصريين ، وهو ما تكامل بتنفيذ مشروع الهوية البصرية ، لإبراز الشخصية المميزة للتراث والفنون والثقافات المتنوعة على أرض أسوان بمختلف مكوناتها وسماتها الحضارية والإجتماعية ، وبالتالى النهوض بالقطاع السياحى والإرتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين ، وبالتإلى استعادة أسوان لمكانتها السياحية محلياً وعالمياً . لافتاً إلى نجاح المحافظة فى الجمهورية الجديدة بإفتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بمبنى ديوان عام المحافظة ليؤدى 82 خدمة متعددة للمواطنين ، كما أن المركز مربوط بـ 11 مركز تكنولوجى متطور بجميع المدن والمراكز ، وليساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 بميكنة الخدمات الحكومية ، وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها ، وبالتالي الحد من الفساد الإدارى والمالى ، وسرعة تلبية الخدمات الجماهيرية فى أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ، وهو الذى سعت إلى تحقيقه المحافظة أيضاً بأفكار جديدة من خلال تنفيذ وإطلاق العديد من المبادرات ، ومن أبرزها مبادرة " الناس لبعضهم " والتى أصبحت مظلة إنسانية ومجتمعية هادفة لرعاية البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً ، وذلك ضمن ما تقدمه مبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة "، ومن محاور عديدة منها التمكين الإقتصادى وتقديم كافة أوجه الرعاية المتنوعة لمحدودى الدخل بما يساهم فى تحقيق التكافل الإجتماعى بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع والوصول إلى التنمية الشاملة فى كافة المجالات الحياتية .

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