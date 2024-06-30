تعاون مصري إيطالي لتطوير البنية التحتية والنقل المستدام

وقع الفريق كامل الوزي وزير النقل وسفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلي كواروني مذكرتي تفاهم في مجالات التدريب الفني والمهني للميكاترونكس والطب الحيوي وذلك خلال مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي يُعقد حاليًا في القاهرة، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وخلال مراسم التوقيع، أعلن السفير الإيطالي عن إطلاق مبادرات هامة في مجال البنية التحتية والنقل المستدام، وفقًا لخطة ماتي لأفريقيا.

ووقعت شركة Arsenale S.p.A الإيطالية مع هيئة سكك حديد مصر اتفاقية لإنشاء أول قطار سياحي فاخر مصنوع في إيطاليا، والذي سيعمل بين القاهرة وأسوان بدءًا من عام 2027. القطار، الذي يحمل اسم "حارس النيل"، يتسع لـ 80 راكبًا عبر 40 كابينة فاخرة، ويعد خطوة مهمة لتعزيز السياحة الفاخرة والتعاون بين البلدين.

كما أبرمت شركة Mermec S.p.A الإيطالية مع هيئة سكك حديد مصر عقدًا بقيمة 130 مليون يورو لتطوير نظام إشارات السكك الحديدية على خط "الفردان - بئر العبد/بالوظة - ميناء شرق بورسعيد"، بهدف تحسين السلامة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقامت مؤسسة SACE الإيطالية بتوقيع مذكرتي تفاهم مع وزارة النقل المصرية والبنك التجاري الدولي (CIB) لدعم مشروعات النقل البيئي بقيمة إجمالية تبلغ 920 مليون يورو.

وأخيرًا، وقعت شركة Movyon الإيطالية مذكرة تفاهم مع شركة السويدي لتطوير وسائل نقل ذكية ومستدامة، تشمل إنشاء شركة جديدة لإدارة صيانة وتشغيل أنظمة النقل الذكي على الطرق المصرية.

صرح سفير إيطاليا بالقاهرة، ميكيلي كواروني، أن هذه المشروعات تعكس التزام إيطاليا بدعم تطوير البنية التحتية المصرية وتعزيز الاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي، في إطار خطة ماتي التي أطلقتها رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني.