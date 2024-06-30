في ذكراها الـ11.. 25 صورة توثق احتفالات ثورة 30 يونيو 2013 بالأقصر

تحتفل محافظات مصر، اليوم السبت، بذكرى ثورة 30 يونيو، والذي يصادف هذا العام مرور 11 عامًا على اندلاعها في وجه حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والتي جرت في عام 2013 في محافظات عدة، ونظمتها أحزاب وحركات معارضة لحكم الإخوان.

وشهدت ثورة 30 يونيو، نزول المواطنين في ميدان التحرير وميادين المحافظات بأعداد غفيرة، وذلك بعد أن عقدت حركة تمرد مؤتمراً صحفيا في نقابة الصحفيين أعلنت فيه الوصول إلى 22 مليون استمارة موقعه بسحب الثقة من محمد مرسي.

شرارة الثورة

وجاء بداية واندلاع شرارة تلك الثورة من محافظة الأقصر، والتي كانت أولى المحافظات التي تمردت على هذا الحكم بعد قراره وقتها بتعيين محافظ ذي خلفية سلفية مقاليد المحافظة، حيث كان أحد منتسبي الجماعة المسلحة التي نفذت حادث مذبحة الدير البحري سنة 1997.

وفي هذا السياق، تنشر "البوابة نيوز" 25 صورة للتظاهرات التي شهدتها محافظة ضمن ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالنظام الإخواني، حيث انطلقت المظاهرات من أمام ديوان عام المحافظة وانطلقت في شوارع المدينة لتستقر في ميدان أبو الحجاج أمام معبد الأقصر مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة وإسقاط حكم المرشد.

محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي

وفي سياق متصل، بعث المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو، تلك المناسبة العزيزة التي قرر فيها الشعب المصري العظيم الدفاع عن أمن مصر واستقرارها وساندته في قراره القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء من أجل غد مشرق لوطننا العزيز في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (1)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (2)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (3)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (4)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (5)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (6)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (7)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (8)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (9)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (10)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (11)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (12)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (13)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (14)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (15)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (16)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (17)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (18)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (19)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (20)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (21)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (22)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (23)

مظاهرات 30 يونيو في الأقصر (24)