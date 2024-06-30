أسعار الذهب تتراجع 20 جنيهًا خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.6 % خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 12.8 % خلال تفس الفترة.

قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 20 جنيهًا حتى الآن خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3175 جنيهًا، ولامس مستوى 4 آلاف جنيه في يناير الماضي، وسجل في تعاملات اليوم نحو 3155 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية التعاملات بنحو 264 دولارًا خلال تعاملات العام، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، ولامست مستوى 2451 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها، وسجلت في تعاملات اليوم نحو 2326 دولارًا.

أشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3145 جنيهًا، ولامست مستوى 3165 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3155 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2320 دولارًا، وولامست مستوى 2339 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2326 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3600 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2700 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3150 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3150 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وقال المدير التنفيذي لمنصة " آي صاغة"، إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 1.6 %، وبقيمة 50 جنيهًا خلال شهر يونيو، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3105 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3155 جنيهًا، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنسبة 0.04 % وبقيمة دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2327 دولارًا، ولامست مستوى 2292 دولارًا، وارتفعت لمستوى 2339 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2326 دولارًا.

وتراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة وبقيمة خلال النصف الاول من 2024، حيث سجل سعر صرف الدولار الرسمي في البنك المركزي نحو 30.85 جنيه في الاول من يناير 2024، واختتم التعاملات عند مستوى 48.10 جنيه، وكانت أسعار الدولار قد تجاوزت مستوى 70 جنيهًا، بالسوق الموازية قد أن تدخل البنك المركري لضبط الأسواق، وترك سعر الصرف وفقًا للآليات العرض والطلب.

وتوقع إمبابي، تراجعًا محتملًا في حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2023، وذلك بفعل تراجع الطلب، وانعدام ثقة المواطنين، بفعل التقلبات السعرية التي تعرضت لها الأسعار، لاسيما بعدما تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4 آلاف جنيه، ثم تراجع إلى مستوى 3000 آلاف جنيه تقريبًا.

ووفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات المصريين من الذهب نحو 33.5 طن من الذهب خلال النصف الأول من 2023، تتضمن 14.9 طن من المشغولات، و6.9 طن من السبائك، في حين بلغ حجم مشتريات المصريين من الذهب نحو 13.8 طن خلال الربع الأول من عام 2024، تتضمن 8 أطنان من المشغولات، و5.2 طن من السبائك.



أوضح، إمبابي، أن تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال النصف الأول، ناتج عن تراجع الطلب واستقرار سعر صرف الدولار، بجانب توجه السوق المحلي لتصدير الذهب الخام.

أضاف، أن الاضطرابات التي تعرضت لها أسواق الذهب خلال شهر يناير الماضي، مع عمليات القبض على بعض تجار الذهب الخام، وغلق وكالة الجواهرجية، الأمر الذي دفع إل حالة من عدم الثقة بين المواطنين، نتيجة التلاعب في الأسعار.

لفت، إلى أن أسواق الذهب شهدت حركة مبيعات غير مسبوقة خلال العاميين الماضيين، بفعل رغبة المواطنين في التحوط والحفاظ على مدخراتهم من تراجع العملة.

أشار، إلى أن استمرار التوترات والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، دفع أسعار الذهب بالبورصة العالمية لتلامس أعلى مستوياتها على الإطلاق لتسجل 2451 دولارًا في 20 مايو الماضي.

وتوقع، إمبابي، أن تسجل أسعار الذهب مستويات جديدة بالأسواق المحلية مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية لمستويات تتجاوز 2400 دولار، مع إنهاء الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي، وبدء خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.

أضاف، أن استمرار وتيرة مشتريات البنوك المركزي للذهب سيعزز من موجات الصعود، حتى مع تأجيل الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة.

ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، فقد اشترت البنوك المركزية نحو 1037 طنًا من الذهب في 2023، وهو ثاني أعلى شراء سنوي في التاريخ، بعد ارتفاع قياسي بلغ 1082 طنًا في عام 2022».

وفي استطلاع رأي لمجلس الذهب العالمي، أوضح أن 29% من البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب خلال الفترة المقبلة.