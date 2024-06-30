اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يحتفل بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

أعلن الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، أن الاتحاد سيحتفل بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو اليوم الأحد الموافق 30 يونيو، في مقر الاتحاد بمدينة روما وحتى غداً الإثنين .

وأشاد إسكندر بدور المصريين في الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن المصريين توحدوا في الشوارع والميادين لإعلان رفضهم لاستمرار حكم الجماعة.

وأكد أن مصر شهدت موجة من الاضطرابات وعدم الاستقرار خلال فترة حكم الإخوان من 2012 إلى 2013، ما جعل الشعب يثور لاستعادة استقرار البلاد.

وأشار إسكندر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل على عاتقه مسؤولية إنقاذ مصر من الانقسام، وأنه منذ توليه الرئاسة عمل على بناء المواطن المصري ومواجهة التحديات المحيطة به.

وأضاف إسكندر أن نظرة العالم إلى مصر تغيرت بعد تولي السيسي الحكم، حيث شهدت البلاد تقدمًا ملحوظًا في مختلف المجالات، بما في ذلك رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة والنقل، وتطوير البنية التحتية، مما ساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

وأعرب عن تقديره لجهود الرئيس السيسي، مؤكداً على دور الاتحاد في دعم الرئيس في جميع الاستحقاقات الدستورية.

وأشار إلى أن الاتحاد كان جزءاً من الانتخابات الأولى التي رشح فيها الرئيس السيسي، وأنهم أعلنوا رسميًا انتخابهم له، على الرغم من التهديدات التي تلقاها. وأكد أنهم سيستمرون في دعم الرئيس في مواجهة التحديات والأزمات العالمية.