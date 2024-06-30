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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق تنظم ندوة عن إدارة الوقت

ندوة إدارة الوقت
ندوة إدارة الوقت بوحدة تكافؤ الفرص
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً الى ان الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشددا على  ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق ندوة للسيدات العاملات بحي ثان تحت عنوان "الوقت هو الحياة" بالتنسيق مع لجنة الدعوة الدينية بمحافظة الشرقية وذلك بمقر الحى ، حاضر فيها الدكتور احمد عبد القادر محمد عضو لجنة الدعوة بمحافظة الشرقية عن اهمية ادارة الوقت وتحديد الأوليات باستخدام قوائم المهام والتركيز على المهام الأكثر اهمية وتجنب التسويف لأنه هو العدو الأول لضياع الوقت ،بالإضافة إلى أهمية تحديد الأهداف الواقعية التي يمكن تحقيقها ووضع جدول زمنى لتحقيقها فضلاً عن اهمية اخذ فترات راحة بين المهام المطلوب انجازها ، واختتمت الندوة بالتأكيد على أن إدارة الوقت تساهم في تقليل التوتر وزيادة الإنتاجية والثقة بالنفس.

أهداف التنمية المستدامة إدارة الوقت الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المساواة بين الجنسين تحقيق أهداف التنمية المستدامة