إطلاق وتفعيل خدمة الطوارئ الطبية لأول حالة بشمال سيناء رسميا

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ، عن إطلاق وتفعيل خدمة الطوارئ الطبية لأول حالة بالمحافظة رسميا اليوم ٣٠ يونية ٢٠٢٤

وأوضح بدر ان الخدمة ستقدم الرعاية الطبية اللازمة لكبار السن من سن 65 عامًا فما فوق، بالإضافة إلى ذوي الهمم، من خلال تفعيل زيارات منزلية لهذه الفئات على مستوى المحافظة

وأكدت الدكتورة إينا سلام، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، أن الحالة الأولى لسيدة تبلغ من العمر ٦٧عام وان مكان الزياره بجوار مدرسة عائشه ان المؤمنين خلف قسم تالت وذلك في إطار توجيهات الدكتور وكيل وزارة الصحة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لأهالي شمال سيناء

وصرح فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام بمديرية الصحة، بأن الأهالي الراغبين في طلب الخدمة الصحية يمكنهم الاتصال على الرقم المعلن.