قافلة طبية مجانية شاملة بمدرسة الشهيد الرائد محمد محمود البهنساوي بالعريش

أكد الدكتور أحمد سمير مدير مديرية الصحة بـ شمال سيناء، استمرار عمل المديرية على الإعداد المنظم للقافلة الطبية المجانية الشاملة لخدمة أهالي شمال سيناء لليوم الثاني بمدرسة الشهيد الرائد محمد محمود البهنساوي بالعريش بتوجيهات من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وناشد بدر أهالي المحافظة بأهمية المشاركة في القافلة الطبية الشاملة ومبادرات رئيس الجمهورية للحفاظ على صحة المصرين بالقافلة.

وأشار الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام الصحي ان القافلة تضم نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية وهي أمراض الكبد، والباطنة، الجهاز الهضمي، الكلى، القلب، جراحة الأوعية الدموية، المخ َالاعصاب الأنف والاذن والحنجرة، الأطفال الجلدية والتناسلية والأشعة وأن القافلة تقدم خدمات الكشف الطبي، وإجراء التحاليل المعملية، وتوفير العلاج المجاني

وأوضحت الدكتوره اينا سلام مدير الرعاية انه تم الكشف على "عدد ١١٢حالة عيادة جلدية و١٨٦ حالة عيادة باطنة و٧٥ حالة عيادة انف وأذن و٨١ حالة عيادة كبد وجهاز هضمي و٧٥ حالة عيادة أطفال و٦٠حالة عيادة أوعية دموية و٣٥حالة عيادة قلب و٣٩حالة كلي" باجمالي عدد الحالات ٦٩٧حالة

وأشار فتحي عثمان مسؤل التثقيف والاعلام بمديرية الصحة عن استمرار المديرية بمتابعة جميع الاستعدادات الخاصة بنجاح القافلة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء المحافظ. وان مبادرات الصحة العامة متاحة للجميع بالمجان بالقافلة وتضم مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية (ضغط - سكر بالدم - دهون بالدم - اعتلال كلوي)، والتوعية تجاه عوامل الخطورة المسببة لتلك الأمراض، وكيفية الوقاية منها.

ومبادرة دعم صحة المرأة والتي تهدف إلى تقديم توعية عن الفحص الذاتي للثدي وكيفية المحافظة علي الصحة العامة والكشف المبكر عن أورام الثدي ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين ومبادرة تقديم الرعاية الصحية لكبار السن

كما تتضمن المبادرة الأمراض المزمنة التي تتمثل في "ارتفاع ضغط الدم - السكر - أمراض القلب والاعتلال الكلوي، والاضطرابات النفسية والعصبية.