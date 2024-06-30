وكيل وزارة الصحة: شمال سيناء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

استقبل الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء وفد وزارة الصحة، برئاسة الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية ولجنة من هيئة التأمين الصحي الشامل، زيارتهم اليوم مستشفى اصابات وطوارئ بغداد بوسط سيناء .

وأكد الدكتور بدر ان الزيارة تمهيدا لدخول محافظة شمال سيناء منظومة التأمين الصحي الشامل واستكمال تطوير وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات بالمحافظة

وأعلن الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية عن تطوير وحدات الرعاية الأساسية على مستوي المحافظة تمهيدًا لإدخال منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظة، بجانب تطوير عدد من المستشفيات في المحافظة، واعتماد مستشفيات شمال سيناء بجودة المنشآت الصحية، وانشاء مستشفي الشيخ زويد الجديدة، وتوسعة مستشفي بئر العبد التخصصي، واستكمال تطوير مستشفي العريش العام و تطوير مستشفي الطوارئ برمانة