محافظ الإسكندرية يطلق حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلفة بالمجان، وتقام بستاد الإسكندرية الرياضي الدولي لمدة يوم من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً وتنظم بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لعنق الرحم حيث يتم تنفيذها في 9 محافظات من بينهم محافظة الإسكندرية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن حملة "من بدري أمان" تأتي استكمالًا للمبادرات الرائدة التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.

وأكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية وتذليل كافة العقبات لتنفيذ المبادرات الرئاسية لتحقيق أكبر استفادة للمواطن السكندري وخاصة بالمناطق النائية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، واللواء هشام لطفي مدير ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، ومديري المناطق الطبية بالإسكندرية.