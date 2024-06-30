لطيفه تهنئ الشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

وجهت الفنانة لطيفة التهنئة إلى الشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ونشرت الفنانة لطيفة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، رسالة تهنئة وقالت "كل سنه ومصر الحبيبة الغالية بألف خير شعب وقيادة، وارض وجو وبحر وبر، ربنا يحمى مصر ويخليهالنا ويحفظها يارب".

يحتفل الشعب المصرى اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو، والتى خرج فيها الشعب المصري ضد جماعات الظلام.

تعيش الفنانة لطيفة حالة من النشاط الفني، بعد طرح أغنيات ألبومها الجديد، وحققت أغنية يا ليالى نجاحاً كبيراً بعد طرحها بساعات على كل منصات الإستماع.

أغنية "يا ليالي" من كلمات الشاعر ملاك عادل، وتوزيع تميم، والألحان محمد حسن، وتم طرحها بطريقة الفيديو كليب خلال الساعات القليلة الماضية.

يشار أن الفنانة لطيفة تشارك بعدد من الجولات الفنية خلال الفترة المقبلة داخل مصر وخارجها.