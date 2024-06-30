"القاهرة الإخبارية" ترصد شهادات الفلسطينيين على مجزرة المركز الطبى بمخيم المغازى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث تضمن التقرير شهود عيان على الواقعة.

مجزرة جديدة ينفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي عقب استهدافه منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المزيد من المدنيين الأبرياء ووقوع أضرار جسيمة بأحد المراكز الطبية، حيث تم قصف المنزل المجاور للمركز الطبي.

كما دمر طيران الاحتلال الإسرائيلي الصيدلية الخاصة بالمركز، بالإضافة إلى تدمير كامل لقسم العيون، قسم الطوارئ، الأمر الذي خلف كمية كبيرة من الركام والحطام، حيث يعتبر المكان الوحيد للحصول على الخدمات الطبية الذي يخدم أهالي مخيم المغازي.

وقال أحد سكان المخيم، إنه لم يتبق أي خدمات طبية في هذا المخيم، سوى مشاهد الدمار وتفقد الأهالي للأنقاض، التي تؤكد أن غارات الاحتلال على كل أنحاء القطاع، ولا سيما على المنشآت الطبية والبنية التحتية، فالغارات الإسرائيلية لا تتوقف وما يحدث ما هو إلا استمرار لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني الأعزل بهدف القضاء عليه.

فيما أكد أحد سكان المخيم: "والله قاعدين عادة في بيت فلسطيني جارنا، حيث جاء اتصال طلب منا أن يتم إخلاء المنزل خلال 5 دقائق، وطلبوا منا ألا نحمل أي أمتعة معنا، حيث كنا 40 شخصًا في المنزل".

وعلق أحد أطباء المركز الطبي الذي استُهدف، أن طائرات الاحتلال تطلق نيران الرشاشات باتجاه المناطق السكنية، مواصلة بذلك عدوانها الوحشي دون التفرقة بين الرجال أو النساء أو الأطفال، فكل من هو على الأراضي الفلسطينية مستهدف ولا توجد أي مناطق آمنة.