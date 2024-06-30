مطروح تحتفل بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة

نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأحد، احتفالية بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، برعاية وحضور للواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وبحضور الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وسحر عيد عضو مجلس النواب، والدكتورة أم العز بريك السنينى مدير عام الإدارة العامة لإعلام الإسكندرية ومطروح، وخلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح، والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعدد من القيادات العسكرية والتنفيذية والشعبية والدينية والشباب، وذلك بالقاعة الكبري بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح.



محافظ مطروح: ثورة 30 يونيو المجيدة تعد أهم حدث في تاريخ مصر الحديثة



أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال الاحتفالية أن ثورة 30 يونيو المجيدة تعد أهم حدث في تاريخ مصر الحديثة، وخير دليل على أن الأوطان لا يحافظ عليها و يبنيها سوى أبنائها بإراداتهم ووعيهم بأوطانهم، مع استعادة روح الوحدة والتآلف ضد قوى الشر والظلام،ورفض الاستقطاب فالوطن للجميع بعدما استطاع الشعب المصرى بكافة طوائفه أن يعلن الصمود والتحدى، وأن يستعيد الوطن بتلاحمه وتكاتفه يدً واحدةً مع القوات المسلحة درع الوطن لتنجو مصر بفضل الله وقيادتها الحكيمة، وتلاحم أبنائها، وخلال 10 سنوات استعادت كرامتها ومكانتها محليا وإقليميا ودوليا، مع تحقيق الاستقرار والأمن رثورة البناء والتنمية؛ لتكون الجمهورية الجديدة رغم ما يحيط بنا من تحديات ومخاطر تزداد يوما بعد يوم مع مسئولية ومشاركة الجميع في بناء وحماية الوطن.

اللواء خالد شعيب: مطروح تعد نموذجا لما يتم في ظل الجمهورية الجديدة

وأشار محافظ مطروح إلى أن مطروح تعد نموذجا لما يتم في ظل الجمهورية الجديدة بجهد وسواعد وعقول مصرية خالصة، حيث كان لها حظ كبير لمشروعات قومية وتنموية كانت حلم.



فريق كورال مديرية التربية والتعليم يقدم عدد من الأغاني الوطنية

وشهدت الاحتفالية عدد من الأغاني الوطنية لفريق كورال مديرية التربية والتعليم وفيلم عن ثورة 30 يونيو، وكلمات للدكتور أحمد يحيى، والدكتورة أم العز بريك.

مطروح تحتفل بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة

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