نتنياهو: لن ننهي الحرب في غزة حتى نحقق كل أهدافنا

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على مساعي الوسطاء لتجديد المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع الحكومة:"ملتزمون بالقتال حتى نحقق جميع أهدافنا: القضاء على حماس، وعودة جميع المختطفين لدينا، والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، والعودة الآمنة لسكاننا في الجنوب والشمال إلى ديارهم".

وأضاف: لكل من يشكك في تحقيق هذه الأهداف، أكرر: لا بديل عن النصر، مقاتلونا لم يسقطوا عبثا، ولن ننهي الحرب حتى نحقق كل أهدافنا".

وتابع "بالنسبة للمهمة المقدسة المتمثلة في تحرير رهائننا: فلا يوجد تغيير في موقف إسرائيل فيما يتعلق بالخطوط العريضة التي رحب بها الرئيس بايدن. واليوم يعرف الجميع حقيقة بسيطة: أن حماس هي العقبة الوحيدة أمام إطلاق سراح الرهائن".

وقال: لدينا مزيج من الضغط السياسي والضغط العسكري، وفوق كل شيء الضغط العسكري، سنعيد جميع المختطفين الـ 120 لدينا، أحياء وأمواتا".

واقترحت الولايات المتحدة صياغة جديدة لسد الفجوات في المناقشات بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.