حملات للنظافة العامة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الجهود على مدار الساعة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على أي معوقات او مشكلات طارئه والعمل على حلها علي الفور، ليشعر المواطنين بحجم ما تبذله الدولة لتوفير حياة كريمة لهم .

ومن جانبها شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات نظافة شملت الشوارع والطرق الرئيسية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدينة.

وواصلت رئاسة حي ثان الزقازيق أعمال زراعة الأشجار بمحيط النصب التذكاري للحفاظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال رفع الأتربة وغسل البلدورات والأرصفة ورش الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الحسينية من أجل إظهار المدينة بالشكل الجمالي المطلوب.

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بأعمال الرصف بمنطقه هندسة الري ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي مع مراعاة غرف الامطار والانحدارات والمطبات بالشوارع العامة والميادين طبقا لكراسه الشروط وطبقا للمواصفات الفنية وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

كما تابعت رئاسة مركز ومدينة ههيا والإشراف على اعمال النظافة ورفع التراكمات بالمدينة بالورديات الثلاثة واشتملت الأعمال على نظافة المناطق التالية على مدار اليوم بالورديات الثلاثة (شارع المدارس - وامام جميع المدارس- احمد عرابي- ش.الجمهورية - ش الحاجة امنة - الساحة الشعبية - كفر ابو راشد – العساكرة - والطريق الدائري) والتي تتضمن عدد كبير من الشوارع بنطاق المدينة.

وقامت رئاسة مدينة صان الحجر بمتابعة النشاط اليومي لأعمال رفع القمامة من الشوارع ورفع مستوى النظافة تم نقل 14 طن من القمامة بمنظومه الجمع المنزلي والشوارع ومتابعة النظافة اليومية بالأحياء حي الهاويس وحى الثمانية وحى المجلس.

كما تم رفع التجمعات من المنطقة الوسيطة ونقلها الى المقلب العمومي وكذلك مدخل المدينة من جهة المنطقة الاثرية حيث تم رفع السفوحة من على جانبي الطريق وأيضا ري وتهذيب الأشجار وصيانة لعدد من الكشافات المعطلة في انحاء المدينة على الطرق العمومية و بمدخل المدينة من جهة الجمالية وامام البوابة فقد تم تصليح الكشافات المعطلة وتوصيل الخلية العمومية وانارة المنطقة واستكمال الخط العمومي لمدخل المدينة ورفع النزلات وشد الاسلاك المرتخية ومراجعة التوصيلات الكهربائية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس مدير قسم الإنارة العامة بالمجلس بمتابعة أعمال قسم الانارة حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع ( الإنتاج - المدخل الرئيسي للمدينة حتى مزلقان الفدادنه - مدخل ومزلقان كفر الحوت - ترعه السماعنه المردومه - منطقة كشك عزبة أم يوسف - المنشية الجديدة - السيد حسين - المنياء - اصلاح كشك مزلقان الفدادنه ) وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.

وشنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير حملات لمتابعة أعمال النظافة اليومية والتجميل بالمدينة وتم رفع السفوحة من المداخل الرئيسية للمدين مدخل الزقازيق - مدخل فاقوس - مدخل كفر صقر وبخروج سيارات رئاسة المركز لرفع القمامة من داخل الشوارع بالمدينة تم العمل علي رفع تجمعات القمامة والمخلفات من شارع الساحة الشعبية – شارع المدارس - شارع مصطفي كامل - شارع عبدالعزيز علي - شارع الحرية - شارع حمزة - شارع المحلج - شارع المرور - شارع سعد زغلول - شارع الجمعية الزراعية - شارع النقراشي - شارع ابو عوض كذلك رفع التراكمات من الاحياء ( كفر النجدي - اولاد فضل - شرفة الدوة – البنوية - جزيرة شنن – سوارس - منشأة صالح - العزاوية وكذلك اعمال قسم البساتين وزرع وتقليم الاشجار بمدخل المدينة للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدينة.