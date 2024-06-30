نتنياهو: ملتزمون بالقتال حتى القضاء على حماس وعودة جميع المحتجزين في غزة

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ملتزمون بالقتال حتى القضاء على حماس وعودة جميع المحتجزين في قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء الكنيست بعدم إنهاء الحرب حتى استعادة جميع الأسرى، والقضاء على حماس وإحباط نوايا إيران لتدمير إسرائيل.

وأضاف نتنياهو أمام الكنيست: "أعدكم بثلاثة أشياء. أولا، لن ننهي الحرب حتى نعيد جميع رهائننا من الأحياء والأموات. ونحن ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي الذي رحب به الرئيس بايدن وموقفنا لم يتغير".

"ثانيا، وهو ما لا يتعارض مع الأول، لن ننهي الحرب حتى نقضي على حماس، وحتى نعيد سكان الجنوب والشمال آمنين إلى منازلهم، وثالثا، بأي ثمن وبأي شكل من الأشكال، سنحبط نوايا إيران لتدميرنا".

وكان نتنياهو قد قال في مقابلة سابقة اجرتها معه قناة تلفزيونية إسرائيلية منذ بدء الحرب، إنه لن يقبل إلا باتفاق "جزئي" مع حركة "حماس" لإعادة الأسرى المحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مشددا على أن إسرائيل ستواصل حربها على غزة.

وأكد أن الجيش سيظل في القطاع، وقال: "لست على استعداد لإنهاء الحرب وترك حماس كما هي".