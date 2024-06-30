رئيس جامعة سوهاج يهنئ السيسى بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

بعث الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

جاء في البرقية : “ بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الجامعة وجميع منسوبيها، أتقدم بأسمي عبارات التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجميع القيادات التنفيذية والشعبية، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى الحادي عشر من ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، تلك الذكرى الوطنية التى جسدت روح التحدي والإرادة لشعبٍ أبي، وقف شامخاََ أمام قوي الشر الضالة التى أرادت تقسيم البلاد وتغيير هوية أمة عريقة ومحو تاريخها الجليل، مؤكداً خلال رسالته، على أن ثورة ٣٠ يونيو ستظل على مر الزمان شاهد عيان على بطولات وتضحيات الشعب المصري، وملحمة خالدة أظهرت التلاحم الفريد بين الشعب ومؤسساته المختلفة للوقوف ضد المعتدين، ورمز للعزيمة والإصرار على تصحيح المسار نحو دولة ديمقراطية، تدعو للسلام والخير والتنمية، وارساء قواعد الجمهورية الجديدة.. ، متعهداََ باستمرار العمل والعطاء، ومواصلة مسيرة التنمية وتحقيق التقدم والازدهار للوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وينعم عليها بالخير والرخاء والاستقرار، فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية... وفقكم الله سيادة الرئيس وسدد خطاكم واعانكم لما فيه خيرٍ للبلاد والعباد”.