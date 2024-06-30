تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على برنامج المصانع الرقمية بـ"هندسة حلوان الأهلية"

أعلنت كلية الهندسة بجامعة حلوان الاهلية، عن تفاصيل برنامج المصانع الرقمية بـ"هندسة حلوان الأهلية"، وذلك للحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024.

واشارت الجامعة الى ان "برنامج المصانع الرقمية" بجامعة حلوان الأهلية يتميز بالتوافق مع المبادرات الحديثة على المستويين الوطني والدولي لتطوير وتنفيذ تقنيات الرقمنة في الصناعة، حيث يعمل التصنيع الرقمي على دمج تقنيات علوم البيانات الحديثة والذكاء الاصطناعي بهدف إنشاء مصنع المستقبل. وتتميز المصانع الرقمية بكونها مؤسسة صناعية مترابطة، مما يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية والاستدامة وأيضا تحسين الاقتصاد.

ويتصف خريج "برنامج المصانع الرقمية" بالقدرة على تحديد وحل المشكلات الهندسية المعقدة من خلال تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم الأساسية والرياضيات، كما يتصف الخريج بالقدرة على الاستفادة من التقنيات المعاصرة وقواعد الممارسة والمعايير وإرشادات الجودة ومتطلبات الصحة والسلامة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر، والقدرة على التخطيط والإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع الهندسية.

ويؤهل البرنامج الطالب لمجموعة من فرص العمل ذات الصلة ب:

-نظم التصنيع الأوتوماتيكي وخطوط الإنتاج المتقدمة للتحكم فى مسار العمليات وخطوط الإنتاج.

-الأتمتة الصناعية.

-تشغيل وصيانة الماكينات المتقدمة والمبرمجة.

-الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الصناعية.

-تطبيقات الروبوتات المتقدمة للصناعة.

-تطبيقات إنترنت الأشياء الصناعي.

ويقضي الطالب بالبرنامج مدة ٤.٥ سنوات جامعية مقسمة علي ٩ فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة بواقع ١٤٨ ساعة دراسية. ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس في (هندسة المصانع الرقمية).

ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي رياضة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام ٢٠٢٤، والعام الماضي ٢٠٢٣ فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة، كما يقبل الطلاب المحولين والوافدين وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.