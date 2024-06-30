استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأنشطة التجارية بالشرقية

شنت إدارة تموين منيا القمح حملة برئاسة طلعت رشدي مدير عام الإدارة، بالاشتراك مع الطب البيطري واسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر ضد أصحاب مخابز لإنتاج نقص وزن بمقدار (10//8//9/9/12) جرام في الرغيف.

وتحرير 8 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية.

و 4 محاضر لعدم نظافة أدوات المعجن بالإضافة الي محضر لعدم وجود ميزان بالمخبز.

كما تم تحرير محاضر جنح ضد أصحاب انشطه تجاريه لوجود مخالفات حيث تم تحرير المحضر رقم 18032 ضد صاحب محل جزارة بقرية النعامنة لعدم الإعلان عن الاسعار.

والمحضر رقم 18033ضد صاحب مشروع جمعيتي بشبرا العنب لعدم ممارسة النشاط.

كما تم تحرير المحضر رقم 18034 ضد صاحب مجزر دواجن بقرية الخرس ضبط دواجن مجهولة المصدر وتم التحفظ على 1000 كيلو جرام من الدواجن.

والمحضر رقم 18035 ضد تاجر تمويني بقرية الخرس لعدم ممارسة النشاط.

والمحضر رقم 18036ضد تاجر تمويني بالخرس لعدم ممارسة النشاط.

ومن جانبه طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.